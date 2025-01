DJ Maluco Celebra Vitória no INPI e Lança DVD da Banda Djavú com Investimento Milionário

O empresário e músico DJ Maluco tem motivos de sobra para comemorar. Após garantir junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o direito à marca Banda Djavú, ele decidiu celebrar em grande estilo: um DVD especial, gravado no Rio de Janeiro, com um investimento superior a R$ 1 milhão.

A escolha da Cidade Maravilhosa como cenário não foi por acaso. Conhecida mundialmente por sua energia contagiante e sua conexão com a música e a dança, o Rio de Janeiro ofereceu o ambiente perfeito para um projeto grandioso, pensado especialmente para o público do Carnaval de 2025.

“Queríamos algo especial, que representasse a essência da Banda Djavú e, ao mesmo tempo, se conectasse com o público que ama Carnaval. O Rio de Janeiro foi a nossa inspiração para criar algo inesquecível”, destacou o vocalista da banda.

Grandes Sucessos e Novidades no Repertório

O DVD conta com um repertório cuidadosamente montado para agradar tanto os fãs de longa data quanto aqueles que estão descobrindo agora o som marcante da Banda Djavú. Entre os destaques, estão hits consagrados como “Me Libera” e “Nave do Amor”, além de faixas inéditas que prometem embalar as festas de verão.

A produção investiu pesado para oferecer uma experiência audiovisual de alto nível. Além da iluminação e dos cenários de tirar o fôlego, a gravação contou com efeitos especiais e a participação de dançarinos e artistas locais, adicionando ainda mais diversidade ao espetáculo.

Disponível nas Plataformas e Turnê Especial

O DVD já está disponível nas principais plataformas digitais, além de contar com uma versão física para colecionadores. Mas as novidades não param por aí! Aproveitando o embalo do lançamento, a Banda Djavú anunciou uma turnê especial pelo Brasil durante o Carnaval de 2025, prometendo levar sua energia contagiante para diversos palcos pelo país.

Com esse novo projeto, DJ Maluco reafirma sua posição no cenário musical e mostra que a Banda Djavú continua firme e forte, pronta para embalar as festas e não deixar ninguém parado. O Carnaval de 2025 promete ser inesquecível ao som dos grandes sucessos da banda.