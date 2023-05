DJ Netto se revolta após ser acusado de traição em noivado com Hariany

DJ Netto retornou as redes sociais, neste sábado (6/5), para se pronunciar sobre as polêmicas envolvendo seu nome. Em uma postagem na página do Instagram Segue a Cami, o músico voltou a esclarecer como conheceu a namorada Marcella Kozinski e destacou que estava solteiro no momento em que se envolveu com a modelo.

Os burburinhos começaram após um vídeo onde Netto e Marcella revelaram como se conheceram. Segundo o casal, eles já se conheciam desde 2020, voltaram a se reencontrar no Carnaval e, desde o desfile das campeãs, no final de fevereiro, eles não se desgrudaram mais. A questão não teria nada demais se os internautas não estranhassem as datas mencionadas por eles. É que, Netto e Hariany estavam noivos no Carnaval, até brigarem no segundo dia e anunciarem o término.

O músico acabou sendo criticado pela rapidez com que teria arrumado outra pessoa, já que as diferenças nas datas não são nem de 10 dias. Com a repercussão, até a ex-BBB decidiu se pronunciar e pedir que os internautas virassem a página da relação que já acabou.

Na publicação do perfil Segue a Cami, Netto escreveu: “Como contamos nos stories, reencontramos no carnaval, no desfile das campeãs, em um momento que eu estava solteiro, e tive meus motivos pra tomar essa decisão (não cabe a ninguém querer entender ou aceitar). Eu e a Marcella estávamos há um ano sem nos ver e sem se falar… até por que eu estava com outra pessoa, e ela também… Acabamos nos encontrando nesse dia, e ficamos”, começou.

Revoltado com a situação criada, ele continuou: “Infelizmente, a galera cria uma novela na cabeça, e ainda querem escrever os próximos capítulos… Resumindo: duas pessoas solteiras, ficaram em uma festa, se envolveram e estão curtindo um momento bem legal agora! E sobre o tempo? Eu nunca vou deixar de viver algo que eu tô com vontade por julgamento dos outros, ou pelo que os outros pensam”.

foto-abre-dj-netto-e-hariany-2023

Hariany e DJ Netto Reprodução

Hariany Almeida

Hariany Almeida já participou dos realities BBB e A [email protected]/Instagram/Reprodução

dj netto hari almeida

Hari Almeida e DJ NettoReprodução/ Instagram

Hari Almeida e DJ Netto 1

Hari Almeida e DJ NettoKami Marques/ Divulgação

DJ Netto ainda negou qualquer possibilidade de traição na época do noivado com Hariany. “E se alguém tem alguma dúvida sobre o motivo: não, não foi traição, não teve envolvimento de outra pessoa enquanto eu estava no meu outro relacionamento… Parem de criar motivos, ou quererem entender, por que isso só cabe a quem está em uma relação. Já está na hora de pararem de criar historinhas na cabeça, e simplesmente aceitar que estou em uma nova fase, e vida que segue”, declarou.

Por fim, ele desabafou: “E só pra finalizar… Eu acho um absurdo a quantidade de mulher indo xingar Marcella, falando coisas absurdas, sem nem mesmo saber de nada da história… Marcella é uma pessoa leve, e tá me fazendo um bem danado… Então, espero de coração, que mesmo quem não apoia, quem não acha legal, pelo menos respeite”, encerrou.