DJ Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno, toca na festa do reality ‘A Fazenda 16’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Com tema inspirado em Shakespeare, a festa desta sexta-feira (18) em A Fazenda 16 teve o filho de Ronaldo Fenômeno como atração. Ronald, de 24 anos, é DJ e produtor musical.

No programa deste sábado (19), serão exibidos os melhores momentos da festa “Sob a Lua de Verona”.

Ronald Nazário de Lima nasceu em 2000, no auge da carreira do pai. Ele é fruto do primeiro casamento do jogador, com Milene Domingues.

Ronaldo, 48, também é pai de Alexander, 19, Maria Sophia, 14 e Maria Alice, 12.