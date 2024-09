DJ Yangui estreia no line up da festa ‘Super XXL Club’ em Paris

Com estreia recente no cenário da música eletrônica, DJ Yangui aporta no verão europeu, com presença no line up da “Super XXL Club” no Who’s Club, festa que agita a noite da próxima sexta-feira (6), no bairro Marais em Paris, na França. No line up, que também contará com os DJs Iellamo e Sergey Ru, o soteropolitano apaixonado por atingir o alcance dos projetos planejados, após deixar a área corporativa para trilhar os passos na cena artística.

“Estou em êxtase, com esse importante momento da minha vida. O universo me conduziu por uma longa jornada até que finalmente eu encontrasse minha verdadeira missão. Precisei enfrentar experiências extremas para considerar largar uma carreira anterior de sucesso e buscar o destino que sempre soube que era meu”, comenta o artista que afirma que a música e dança se fazem presentes em sua vida desde a infância.

Para essa estreia na cena internacional, Yangui levará na construção do SET referências da sua baianidade, brasilidade e grandes referências mundiais do mundo da música, misturando ritmos como o samba-reggae e axé com influências globais do Tribal house e Tech House. O resultado será uma fusão sonora que transita entre raízes culturais brasileiras e tendências contemporâneas, criando uma experiência vibrante e única. A proposta é explorar os contrastes, promovendo uma celebração rítmica que conecta as pistas de dança ao redor do mundo com a energia e a essência do Brasil.

Discípulo da DJ Anne Louise, o DJ tem formação na Unik Academy, uma das principais escolas de formação de novos profissionais da cena musical do Brasil. “Durante o curso, enfrentei alguns obstáculos, como a necessidade de me afastar temporariamente por razões graves de saúde. Foi nesse período que o universo se encarregou de encerrar minha vida antiga, para que a nova pudesse nascer”, relembra.