Djokovic revela não ser amigo de Nadal: “Não é possível entre rivais”

Por anos, ao lado de Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal foram os grandes nomes do tênis mundial. Com a aposentadoria do espanhol, o sérvio abriu o jogo sobre a relação entre eles.

Em entrevista a um jornal italiano, Djokovic declarou que não tem amizade com Nadal, e isso se deve, de acordo com o atual número 7 do mundo, pela rivalidade entre eles.

“Nadal é apenas um ano mais velho que eu e somos ambos de gêmeos (signo). No começo até saímos para comer juntos uma ou duas vezes, mas depois ficou impossível. Nunca fomos amigos porque isso não é possível entre rivais. Mas também nunca fomos inimigos”, contou o tenista sérvio.

Mesmo com a distância entre eles causada pela rivalidade, Djokovic revelou admiração por Nadal.

“Sempre o respeitei e o admirei muito. Graças a ele e a Roger Federer, cresci e me tornei quem sou. Isso nos conectará para sempre, é por isso que sinto gratidão por eles. Nadal faz parte de minha vida. Nos últimos 15 anos, eu o vi mais do que minha mãe”, disse Djoko.

Djolkovic x Nadal em números

A rivalidade entre Novak Djokovic e Rafael Nadal soma 60 jogos. O sérvio leva vantagem, com 31 vitórias contra 29 do espanhol.

Em títulos, Djoko venceu 24 Grand Slams, sendo 10 Australian Open, sete Wimbledon, quatro US Open e três Roland Garros. Já Rafa conquistou 22 títulos dos principais torneios do circuito da ATP. Foram 14 Roland Garros, quatro US Open, dois Australian Open e dois Wimbledon.

O último entre Rafael Nadal e Novak Djokovic foi em outubro deste ano, durante o torneio amistoso Six Kings Slam, disputado na Arábia Saudita. Djoko venceu Rafa por 2 sets a 0 pela disputa do terceiro lugar da competição. Após a partida, foi entregue uma raque de ouro ao espanhol pelo rei saudita, Salman bin Abdulaziz Al-Saud.