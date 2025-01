Djokovic revela que foi ‘envenenado’ durante passagem pela Austrália em 2022

Novak Djokovic revelou que acredita ter sido envenenado durante sua passagem pelo Australian Open em 2022. Na ocasião, o tenista foi mantido em confinamento e posteriormente expulso do país devido à sua condição de não vacinado contra covid-19. Em uma entrevista à revista GQ, ele mencionou que a alimentação fornecida no hotel onde ficou hospedado o deixou doente. “Tive alguns problemas de saúde. E percebi que naquele hotel em Melbourne fui alimentado com uma comida que me envenenou.”. “Fiz algumas descobertas quando voltei para a Sérvia. Eu nunca contei isso para ninguém publicamente, mas descobri que eu tinha um nível de metal pesado muito alto. Eu tinha chumbo, um nível muito alto de chumbo e mercúrio”, relatou o atleta. Após esse episódio, Djokovic precisou de cuidados médicos em sua residência.

O Departamento de Assuntos Internos da Austrália optou por não se pronunciar sobre a situação, citando questões de privacidade. O tenista também reafirmou sua decisão de não se vacinar contra a covid: “Não, não. Porque não sinto que precisava. Sou uma pessoa saudável, cuido do meu corpo, cuido das minhas necessidades de saúde e sou atleta profissional. E por ser atleta profissional, estou extremamente atento ao que consumo, e faço exames regulares, exames de sangue, qualquer tipo de exame. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Então não senti necessidade de fazer isso. Além disso, o que é importante afirmar é saber que não sou uma ameaça para ninguém. E eu não era. Porque eu tinha anticorpos.”

Djokovic defende a liberdade de escolha em relação à vacinação e ao que cada indivíduo decide consumir. Ele se posiciona como um defensor da autonomia pessoal, especialmente em questões de saúde. O tenista está se preparando para o Aberto da Austrália, que terá início neste sábado (11), onde busca conquistar sua 11ª taça na competição.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira