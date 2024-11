Djokovic termina 2024 fora do top 5 pela primeira vez desde 2017

Novak Djokovic encerrará a temporada fora do Top 5 do ranking da ATP pela primeira vez desde 2017, após sua desistência do ATP Finals devido a uma lesão. Com isso, ele caiu da quinta para a sexta posição e pode ainda perder mais lugares, já que seus concorrentes estão próximos na tabela. Essa é a primeira vez que Djokovic não termina um ano entre os cinco primeiros desde 2017, quando ocupou a 12ª colocação. No ranking masculino, Taylor Fritz conseguiu ascender para a quinta posição, enquanto Andrey Rublev avançou para o oitavo lugar. Por outro lado, Alex de Minaur sofreu uma queda e agora está na nona posição. Entre os tenistas brasileiros, Thiago Wild ocupa a 76ª posição, enquanto Thiago Monteiro está em 99º.

No que diz respeito ao ranking feminino da WTA, a tenista chinesa Zheng Qinwen alcançou o quinto lugar após ser vice-campeã do WTA Finals. A campeã do torneio foi Coco Gauff, que se manteve na terceira posição. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek continuam liderando o ranking, mantendo suas posições de destaque. A lista dos dez melhores tenistas masculinos é liderada por Jannik Sinner, que acumula 10.330 pontos. Alexander Zverev e Carlos Alcaraz ocupam a segunda e a terceira posições, respectivamente, com 7.315 e 6.810 pontos. Daniil Medvedev e Taylor Fritz completam o Top 5, com 4.830 e 4.300 pontos, enquanto Djokovic está em sexto com 3.910 pontos.

No ranking feminino, Aryna Sabalenka permanece na liderança com 9.416 pontos, seguida por Iga Swiatek com 8.370. Coco Gauff, após sua vitória no WTA Finals, mantém a terceira posição com 6.530 pontos. Jasmine Paolini e Zheng Qinwen ocupam o quarto e o quinto lugares, com 5.344 e 5.340 pontos, respectivamente, mostrando a competitividade entre as melhores jogadoras do circuito.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira