Djokovic vence Mensik, avança para semifinais em Xangai e segue na busca pelo 100º título da ATP

Novak Djokovic garantiu sua presença na semifinal do Masters 1000 de Xangai após uma vitória sobre Jakub Mensik, com um placar de 2 sets a 1. As parciais da partida foram 6/7 (4/7), 6/1 e 6/4. O próximo desafio do tenista sérvio será contra o americano Taylor Fritz, que foi vice-campeão do US Open e superou David Goffin com um resultado de 6/3 e 6/4.

Atualmente, Djokovic ocupa a quarta posição no ranking mundial e está em busca de seu 100º título no circuito profissional. O jogador chega à semifinal motivado pela conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Vale destacar que ele já venceu todos os nove confrontos anteriores contra Fritz, o que pode lhe dar uma vantagem psicológica.

Na outra semifinal do torneio, o italiano Jannik Sinner se prepara para enfrentar o checo Tomas Machac, que também avançou após uma série de boas atuações. A expectativa é alta para esses duelos, que prometem grandes emoções aos fãs do tênis.

No WTA 1000 de Wuhan, as semifinais também foram definidas. A jovem americana Coco Gauff se encontrará com a bielorrussa Aryna Sabalenka, enquanto a chinesa Qinwen Zheng enfrentará Xinyu Wang. Ambas as jogadoras, Gauff e Sabalenka, conseguiram eliminar suas adversárias polonesas nas quartas de final, garantindo assim suas vagas na próxima fase do torneio.

