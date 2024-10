Djokovic vence Nadal no ‘Six Kings Slam’ e marca o último capítulo da histórica rivalidade

Novak Djokovic e Rafael Nadal se enfrentaram em um torneio de exibição chamado ‘Six Kings Slam’, realizado em Riad, onde Djokovic saiu vitorioso com um placar de 6-2 e 7-6 (7/5). Este evento marcou o fim de uma longa e intensa rivalidade entre os dois tenistas, que se despediram com um abraço emocionado após o jogo. A partida foi um momento significativo para ambos, que são considerados lendas do esporte. Rafael Nadal, que anunciou sua aposentadoria ao final da temporada, estava participando de seu penúltimo torneio antes da ‘Final 8’ da Copa Davis, programada para acontecer em Málaga entre os dias 19 e 24 de novembro. Com 38 anos e 22 títulos de Grand Slam em seu currículo, Nadal já havia disputado uma partida em Riad, onde foi derrotado nas semifinais por Carlos Alcaraz.

Durante o primeiro set, Nadal apresentou um desempenho irregular, priorizando a preservação de seu físico em vista da Copa Davis. A partida foi uma oportunidade para o espanhol se despedir do público e do circuito, refletindo sobre sua carreira e os desafios enfrentados ao longo dos anos. Após o término do jogo, ele recebeu uma raquete dourada como homenagem. Em um gesto de respeito e amizade, Djokovic expressou sua gratidão a Nadal, ressaltando a importância da rivalidade que moldou suas carreiras. O sérvio também reconheceu os momentos memoráveis que compartilharam nas quadras, destacando como essa competição os ajudou a se tornarem melhores jogadores.

