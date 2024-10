Do altiplano ao Nordeste: Jovens do Bolívar realizam intercâmbio no Bahia

Participando do comum intercâmbio entre jogadores pertencentes a clubes do Grupo City, os bolivianos Sebastián Viviani e Antônio Borhen, atletas do Bolívar, estão participando de um período de treinamentos com os atletas do Sub-20 do Bahia. Os jogadores chegaram ao Brasil nesta semana, realizaram os exames médicos necessários e já foram para o campo no CT Evaristo de Macedo.

Diretor Executivo das divisões de base do Esporte Clube Bahia, Marcelo Teixeira falou sobre a chegada dos jovens jogadores.

“Com a chegada de Sebastián e Borhen, já são cinco atletas do nosso coirmão Bolívar que treinaram aqui na base do Bahia. Para nós, esse tipo de intercâmbio é importante, pois traz a experiência de outra cultura para os nossos atletas, e eles também aprendem muito com a gente. Esse processo colaborativo certamente contribui para o crescimento das bases dos dois clubes”, avaliou Marcelo Teixeira.