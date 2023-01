Do hit “Pouca Pausa” a hiato de dois anos: Clau faz retorno triunfal com “Tipo Eu”

“Você diz que não, mas na hora da emoção” solta a voz para cantar o hit do ano de 2018, “Pouca Pausa”, ao lado dela que assumiu a posição de principal nome do R&B brasileiro: Clau. Agora, após um hiato de dois anos de lançamentos, a artista faz seu retorno à música de forma triunfal, unindo a potência vocal que a colocou dentro do R&B junto a uma melodia POP que promete contagiar. “Tipo Eu” chega a todos aplicativos de música nesta quinta-feira, 26 de janeiro. Já o clipe surpreendente, que não só apresenta a nova era artística, mas também uma Clau totalmente repaginada da atitude ao visual, estará disponível nesta sexta-feira, 27, ao meio dia.

Composta pela própria Clau em parceria com Laudz (Tropkillaz)- que também produziu a canção-, “Tipo Eu” une o R&B típico de Clau com uma melodia mais POP dançante, sem deixar de lado referências do trap e outros estilos urbanos. “A minha maior influência nessa música foi eu mesma. Peguei a minha essência, o que eu fazia no início da carreira, minha parte mais verdadeira, mais crua e mostrar como ela está agora mais madura e atual”, explica a artista.

“A mensagem que eu queria trazer na música é a de auto estima. A pessoa cantar nesse lugar de ser sua própria referência, ser sua própria inspiração e mostrar a atitude, para isso, sem ligar para opinião dos outros, sem medo de ser você mesma”, completa.

O clipe, que promete revelar uma grande surpresa para os fãs de Clau, foi idealizado e dirigido também pela cantora em parceria com Naio Rezende. Nele, a artista aborda essa questão da auto estima, mostrando que não está ali para seguir o que todos fazem, seja na música, na maneira de se vestir e portar. “Eu estou ali para seguir meu próprio caminho, minha própria passarela, posso ser patricinha, posso ser punk, rock e todas elas fazem parte de mim. O objetivo é se sentir livre, quebrar o padrão e se divertir no fim das contas, ser você mesma”, finaliza Clau.

Depois de muita coreografia, trocas de roupas e atitude, ao final do clipe, uma grande mudança para nova era da artista é revelada.

Quem tem um palpite do que pode ser?

Clau ao vivo- Shub Sessions

Antes de divulgar seu mais novo hit, Clau realizou algumas releituras ao vivo de seus grandes sucessos. Gravados na Shub House, em São Paulo, os vídeos dão um gostinho do que está por vir na nova era da artista, ao mesmo tempo que revivem “Menina de Ouro”, “Meia Noite”, “Cigana” e, claro, “Pouca Pausa”.

Sobre Clau

Gaúcha de Passo Fundo, Clau iniciou sua carreira postando vídeos e clipes covers no Youtube. Em 2018, lançou seu primeiro EP, “Relaxa”, mas foi o hit “Pouca Pausa”, parceria com CortesiaDaCasa e Haikaiss, que levou a cantora a nível nacional, ultrapassando os 134 milhões de plays no Spotify e 118 milhões de views no Youtube.

Em 2019, a artista lançou o segundo EP “Vem K”, um trabalho mais maduro e com mais elementos do estilo R&B referência da cantora, que reúne as faixas “Moreno”, “Meia Noite”, “Sabe Como É” e a faixa título, todas compostas por ela, em parceria com outros artistas como Vitão, Laudz e Zegon do Tropkillaz. Além do álbum, também lançou mais dois singles, “Também Quero”, uma parceria com o rapper PK, “Tentação”, feat com Luccas Carlos, e “Cigana”, em parceria com Delacruz, Luccas Carlos e Kevin, que conta com mais de 50 milhões de streams no Spotify e 74 milhões de visualizações no Youtube.

“Primeira Vez”, que conta com mais de 20 milhões de streams, e “Tudo que eu posso Ser”, foram os últimos lançamentos de Clau em 2020. Agora, a cantora planeja uma nova era surpreendente que promete exaltar ainda mais sua voz marcante, mas evidenciar também seu estilo e atitude, como a artista completa que é.