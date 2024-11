Do reggae ao funk: Cidade Verde Sounds lança DVD ao vivo com participações especiais

O Cidade Verde Sounds, liderado pelo vocalista Adonai e pelo DJ e beatmaker Dub Mastor, lança no dia 8 de novembro o registro audiovisual “10 Anos de Missão de Paz”. Gravado no fim de abril, na Audio Club, em São Paulo, o show comemorativo contou a participação de nomes como Planta e Raiz, Rael, Marina Peralta, Fábio Brazza e o funkeiro MC Kako, com quem a banda divide os vocais na nova música de trabalho “O Tempo Não Para”.

“É difícil escolher as músicas preferidas, mas com certeza ‘O Tempo não para’ é um ponto alto do DVD. É o tipo de letra que vai fundo na alma, do jeito que nossos fãs gostam e que moldaram nossa carreira. Ela retrata a luta por um lugar ao sol, e que basicamente define esse DVD pra nós: a realização de uma conquista que veio com muita luta. E o Kako, para mim, é um dos maiores artistas da atualidade. Ele traz no funk a essência da rua, da mensagem, da espiritualidade. Tudo que o reggae e o rap também defendem”, diz Adonai.

Antes do projeto chegar às plataformas na íntegra, o Cidade Verde Sounds lançou “Coração Novin” (com a cantora Marina Peralta) e “Seu Cheiro” (com os parceiros do Planta e Raiz). “Cada participação foi escolhida a dedo: Brazza é um grande amigo e, para nós, um dos maiores letristas do Brasil; os caras do Planta conseguem lançar músicas e discos lindos com a mesma qualidade de 20 anos atrás, como se o tempo não passasse. São referências. Já o Rael é a prova de como o reggae, o rap e o pop podem estar dentro da mesma música com maestria”, comenta o vocalista.

E nessa grande festa ainda tem outros nomes de peso. “A Marina é uma artista completa, tem letra, discurso, visual e presença, além de ser uma grande amiga também. O Kako é parceiro, conterrâneo nosso, e como eu já disse, um dos grandes da nossa geração. Temos ainda no DVD o DJ Coala, que produziu muita coisa do Cidade Verde e abrilhantou a noite com a sua presença”, completa.

O novo DVD traz 18 faixas, incluindo quatro inéditas e 14 regravações de clássicos. Foi produzido pelo renomado Daniel Ganjaman, responsável por trabalhos com Sabotage, Criolo, Baiana System e Planet Hemp, criandoessa atmosfera de celebração de uma linda trajetória de uma banda que segue na atividade e com planos para o futuro. Já a direção é de Mateus Rigola, que já assinou clipes de MC Daniel, MC Kako e Costa Gold.

Carregado de memórias afetivas, o Cidade Verde Sounds vive um grande momento ao registrar encontros inesquecíveis em um ato de devoção à música: “O disco ‘Missão de Paz’ mudou nossa vida e o cenário reggae dez anos atrás. Então nada mais justo que celebrarmos esse aniversário com o primeiro DVD da banda. Fizemos nosso melhor, sem gravadora, só na raça e com o amor que nos trouxe até aqui, além de amigos queridos como Daniel Ganjaman, que acreditou no projeto e é um dos maiores produtores e arranjadores do Brasil. O resultado não podia ser outro: momentos de muita emoção, com músicas que marcaram muita gente, e inéditas que vão marcar daqui pra frente”.

Tracklist de “10 Anos de Missão de Paz”:

Missão de Paz Mensagem Antiga Faroeste Red Eyes Da Minha Vida Minha Alegria Roda Gigante Plantando Ganja Acidentalmente (feat. Fabio Brazza) Tá Difícil Esquecer Coração Novin (feat. Marina Peralta) Real Ganjaman O Tempo Não Para (feat. MC Kako) Nunca É Tarde Seu Cheiro (feat. Planta e Raiz) Fazendeiro de Apartamento Chumbo Trocado (feat. Rael) Até o Fim

Sobre o Cidade Verde Sounds:

O Cidade Verde Sounds emergiu no cenário musical brasileiro em 2008, trazendo uma fusão única de reggae com influências de hip-hop. “A essência do reggae é o protesto, é o dia a dia do gueto, do brasileiro. Não é só paz, amor e praia”, explica Adonai sobre as letras do grupo.

Seu primeiro álbum, “Reggae Presidente“, lançado em 2011, já demonstrava sua proposta inovadora, mas foi com o lançamento de “Missão de Paz” em 2013 que conquistaram proeminência nacional, estabelecendo-se como uma referência na cena. No mesmo ano foram para a estrada com artistas internacionais, acompanhando Dezarie, Alpha Blondy, The Wailers e Damien Marley em turnês mundiais.

Com mais de uma década de trajetória, o grupo acumula seis discos oficiais, incluindo colaborações com renomados artistas nacionais e internacionais, como Planta & Raiz, Ponto de Equilíbrio, Costa Gold, Lucas Lucco, Negra Li, Fabio Brazza, Oriente e até mesmo o ícone jamaicano Sizzla. Suas gravações na Jamaica adicionaram autenticidade ao seu som, enriquecendo sua identidade musical.

Os shows do Cidade Verde Sounds atravessam o Brasil, conquistando fãs fervorosos que se identificam com suas letras profundas e cativantes. Seus clipes acumulam milhões de visualizações nas plataformas digitais, refletindo o impacto de sua música na cena contemporânea.