Doação de mudas de árvores e pontos de hidratação da Embasa marcam a 40ª ExpoTeixeira

A 40ª edição da Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas (ExpoTeixeira), encerrada neste domingo (22), contou com um espaço exclusivo da Embasa. Pela primeira vez, a empresa ofereceu pontos de hidratação gratuitos ao longo do circuito e apresentou projetos socioambientais, como o Viveiro Educador, que cultiva mudas de árvores para a revitalização de áreas degradadas às margens de rios e nascentes. Os participantes puderam retirar até duas mudas de espécies variadas após conhecerem mais sobre o projeto. Ao todo, foram doadas cerca de 1500 mudas de árvores.

O espaço da Embasa também proporcionou interação e diversão para as crianças com jogos lúdicos e doação de brindes, além da exposição de uma miniestação de tratamento que demonstrava o processo de transformação da água captada nos mananciais em água potável. “Meu filho Azaf teve a oportunidade de ver como a água que chega às nossas casas passa por um longo processo. Foi importante mostrar a ele que a água lá do rio Itanhém se torna limpa e potável graças ao trabalho da Embasa”, contou João Neto, que acompanhou seu filho na visita à miniestação.

O visitante Henrique Guimarães, que também esteve com um estande de exposições de bovinos no evento, expressou sua satisfação ao conhecer o projeto da Embasa. “Além de toda receptividade do pessoal, fiquei impressionado ao saber que a Embasa cultiva, doa e planta árvores. Isso é muito positivo; toda empresa deveria se envolver em iniciativas ambientais”, reforça.

“Além de nosso trabalho constante para garantir água tratada de qualidade e a coleta e tratamento de esgoto à população baiana, a Embasa também se dedica à preservação ambiental, promovendo a revitalização das matas ciliares de rios e nascentes através do Viveiro Educador expandido em todas as unidades da Embasa”, explicou Gildeone Almeida, Diretor de Operações do Interior.

“Temos consciência que a ExpoTeixeira é um evento muito importante para a região, e o apoio da Embasa continuará sempre à disposição para apoiar esse e outros eventos que contribuem para a economia da região”, afirmou Damiraldo Silveira, Gerente Regional da Embasa.

Sobre o evento | A tradicional exposição agropecuária, realizada no Parque de Exposições Temóteo Alves de Brito, de 18 a 22 de setembro, atraiu um público estimado em mais de 80 mil pessoas. O evento, que conta com o patrocínio oficial da Embasa, promoveu a integração entre o campo e a cidade, reunindo empresas e empreendedores de diversos setores, com foco em temas como pecuária, agronegócio e empreendedorismo. Além de um ciclo de palestras e debates sobre o setor, a programação incluiu grandes atrações musicais de renome nacional, exposição de animais, leilões e a participação de empresas e órgãos públicos.