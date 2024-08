Doação de R$ 200 mil para Tabata intriga caciques do PSDB

Mario Agra / Câmara dos Deputados

1 de 1 Imagem colorida mostra Tabata Amaral, mulher branca, de cabelos pretos, de terno azul e blusa preta, em imagem do peito para cima, na frente de um microfone – Metrópoles – Foto: Mario Agra / Câmara dos DeputadosO empresário cearense Edson Queiroz Neto, presidente do conselho de administração do Grupo Edson Queiroz, doou R$ 200 mil para a campanha de Tabata Amaral (PSB) à Prefeitura de São Paulo.

A doação intrigou algumas lideranças e caciques do PSDB, partido que tem o apresentador de TV José Luiz Datena como adversário de Tabata na eleição municipal paulistana deste ano.

O motivo da surpresa com a ação foi o fato de Edson Neto é sobrinho do ex-senador Tasso Jereissati, uma das principais lideranças do PSDB. A doação a Tabata foi a única feita pelo empresário cearense até agora.

