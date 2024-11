Documentário “Apocalipse nos Trópicos” será exibido em Recife nesta quinta

O documentário “Apocalipse nos Trópicos”, da cineasta Petra Costa, será exibido nesta quinta-feira (7), às 19h, no Cinema São Luiz, em Recife, durante o festival Janela de Cinema. Em suas redes sociais, Petra convidou o público para o evento: “Alô, Recife! O Apocalipse está chegando… Próxima quinta-feira, às 19h, tem nosso #ApocalipseNosTropicos no @janeladecinema no Cinema São Luiz. Nos vemos lá!”

O filme, que estreou mundialmente no 81º Festival de Cinema de Veneza, mergulha na transformação religiosa e política do Brasil, onde o crescimento da comunidade evangélica tem moldado o cenário social e influenciado decisões políticas. O documentário aborda como um terço dos brasileiros se identificam como evangélicos, analisando as consequências desse fenômeno para a sociedade.

Petra Costa, indicada ao Oscar em 2019 por “Democracia em Vertigem”, continua em “Apocalipse nos Trópicos” a explorar a dinâmica das políticas populistas no Brasil. A diretora utiliza cenas de arquivo, entrevistas com líderes religiosos e políticos e até registros pessoais, incluindo memórias familiares e momentos de sua infância.

Em entrevistas, Petra ressalta o rápido crescimento do movimento evangélico e seu impacto no cenário político brasileiro, destacando a necessidade de manter uma clara separação entre Igreja e Estado. A obra traz reflexões sobre espiritualidade e poder, abordando como o movimento evangélico se fortaleceu durante crises econômicas e a pandemia.

A exibição em Recife é uma oportunidade para o público brasileiro conhecer o mais recente trabalho da diretora, que expõe questões profundas sobre religião, política e sociedade.

