Documentário sobre o Estúdio WR, casa do Axé criada por Wesley Rangel, ganha pré-estreia em festival de Los Angeles

Diretor do longa, Nuno chegou a dar uma entrevista no “tapete azul” do festival e celebrou a conquista de contar para o mundo a história de um dos espaços mais importantes para a criação do Axé Music às vésperas dos 40 anos de surgimento do movimento.

Nesta quinta-feira (7), o documentário ‘WR O Filme’, que conta a história do Estúdio WR, criado em 1975 pelo administrador e advogado Wesley Rangel, teve a pré-estreia no Los Angeles Brazilian Film Festival – LABRFF 2024.

Após uma década de trabalho, o sonho do engenheiro de som Nuno Penna e da jornalista Maira Cristina de contarem a história da ‘Casa do Axé’ saiu do papel e ganhou Hollywood.

O projeto, que a princípio tinha sido batizado com o nome ‘Alegria da Cidade’, uma referência a canção de Lazzo Matumbi, conta ainda com a colaboração de diversos nomes, como Jásio Velásquez, na direção de fotografia, Val Benvindo e Igor Penna na produção, Igor Caiê Amaral e Álvaro Ribeiro na montagem e David Júnior como colorista.

Foto: Registro cedido pela equipe do documentário

Ao Bahia Notícias no início do ano, Nuno falou sobre as dificuldades de produção, mas sobre o desejo de mostrar a energia que era estar na WR e fazer parte do “mundo mágico” dos bastidores da música baiana.

“A WR era um lugar que reunia pessoas para se fazer música. Ali foi o maior ponto de encontro musical que a gente já teve, mas isso foi uma época aqui em Salvador. Você tinha um lugar aglutinador, e isso possibilitou a criação de música. Era um lugar que unia todos os gêneros, o povo do axé com o povo do rock. Mais do que um estúdio, a WR era um lugar que centralizava os artistas. Acho que era muito de Rangel, ele era muito assertivo nisso e mudou a história da música com esse projeto”.

SOBRE O ESTÚDIO WR

O estúdio fundado por Wesley Rangel nasceu no sexto andar do edifício A Tarde, em plena Praça Castro Alves em 1975. A princípio, a ideia era ser um espaço para gravarem comerciais para rádio e TV.

Com a mudança para um espaço maior no bairro da Graça, os sonhos de Rangel foram ampliados e ele iniciou a trajetória na música com uma banda de peso formada por Luiz Caldas (arranjos, guitarras e vocais), Cesinha (bateria), Carlinhos Marques (baixo e vocal), Alfredo Moura (Teclados e Arranjos), Carlinhos Brown e Tony Mola (Percussão), Silvinha Torres e Paulinho Caldas (vocais), que ficou conhecida como Acordes Verdes.

Desse grupo nasceu a Axé Music com o sucesso ‘Fricote’, presente no disco Magia, de Caldas. A partir de 1985, a WR se torna a casa dos artistas baianos abrindo espaço para nomes como Chiclete com Banana, Gerônimo, Sarajane, Zé Paulo, Margareth Menezes, Djalma Oliveira, Olodum, Ilê Ayê, Filhos De Gandhy, Muzenza, Banda Reflexus, Banda Mel, Banda Beijo, Banda Cheiro de Amor, Banda Pimenta Nativa, Asa De Águia, Banda Eva, Ara Ketu, Daniela Mercury, Timbalada, Netinho, Gilmelândia, Grupo É O Tchan, Terra Samba, Gang Do Samba, Harmonia do Samba, As Meninas, Ivete Sangalo, Babado Novo e mais.