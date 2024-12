Doechii: rapper em ascensão ousa com estilo preppy e cheio de atitude

Quem curte moda e música tem razões especiais para ficar de olho no trabalho de Doechii. A rapper e cantora estadunidense tem 26 anos e conquistou o público com canções e apresentações ao vivo cheias de personalidade, como o recente Tiny Desk Concert. Conhecida como “Swamp Princess” (princesa do pântano, em tradução livre), a artista também se destaca quando se trata de estilo, mesclando um visual cheio de atitude e sensualidade, atualmente inspirado na estética preppy.

Inclusive, Doechii passou por uma repaginada de estilo desde o verão norte-americano deste ano, adotando uma personalidade com pegada “office siren”, ou “sereia de escritório”. Provas disso são os looks Gucci idênticos da cantora e das dançarinas na comentada performance no The Late Show, no início do mês, com camisa polo, saia estampada com monograma e tênis Adidas. Vem saber mais!

Começo de tudo

Doechii é o nome artístico de Jaylah Hickmon, jovem nascida na Flórida (EUA), que percebeu desde cedo a aptidão artística, ao se conectar com teatro e poesia. Ainda no ensino médio, ela começou a produzir as próprias faixas, criando sons a partir dos gêneros musicais que cresceu escutando. Atualmente, ela integra o portfólio artístico da gravadora Top Dawg Entertaintment (TDE), conhecida por trabalhos com Kendrick Lamar e SZA.

Doechii furou a bolha em 2021, após a faixa Yucky Blucky Fruitcake, do EP de estreia, fazer sucesso no TikTok. Desde então, emplacou hits como What It Its (Block Boy), Swamp Session e Persuasive. Indicada a três categorias no Grammy Awards 2025, ela já abriu turnês para Beyoncé e Doja Cat. Neste mês, se apresentaria pela primeira vez no Brasil, mas cancelou o show por razões pessoais.

Estilo inicial

Quando Doechii começou a se destacar, as primeiras aparições em tapetes vermelhos e apresentações ao vivo eram acompanhadas de looks com referências urbanas, lúdicas e propositalmente exageradas, mas já bastante sensuais. Pense em peças em jeans, muita pele à mostra, rendas e combinações ousadas, como um vestido transparente com um boné DSquared2, para o MTV Video Music Awards 2023.

A gama de cores era mais ampla que a paleta sóbria atual, adotada para divulgar a mixtape Alligator Bites Never Heal, lançada em agosto. Desde o início de 2023, os looks da artista levam assinatura do stylist australiano Sam Woolf, responsável pela repaginada deste ano.

Visual repaginado

O interesse de Doechii pela moda, segundo ela, tem influências como a cultura do hip-hop e da Flórida. Ela já revelou que escolhe os visuais com base em como está se sentindo, não exatamente com a ocasião. Os pais da cantora também são fashionistas. Enquanto a mãe é grande fã de saltos, o pai é obcecado por sapatos e tênis Air Jordan. Ela, por outro lado, prefere os modelos da Fila e da californiana K-Swiss, especialmente aqueles que se pareçam propositalmente com “sapatos de pai”.

“Eclético, mas sempre cunt”, é como Doechii escreve o próprio estilo. Atualmente, é influenciado pela estética colegial conhecida como preppy, com camisas polo e alfaiataria, mas ainda cheio de personalidade, e sempre com a liberdade de se permitir ser um personagem a cada noite. A artista já admitiu que prioriza o estilo acima do conforto quando está nos palcos. No momento, ela tem usado peças de grifes como Thom Browne, Miu Miu, Burberry, Gucci, Wales Bonner e Vivienne Westwood.

Doechii já revelou que prefere itens atemporais e não curte seguir tendências. Uma curiosidade: ela detesta provar roupas em lojas. Normalmente, como já sabe o tamanho que veste, escolhe as peças apenas com o olhar. Inclusive, a música costuma ser um fio condutor do “mood” como ela se veste. As escolhas da artista provam a importância da música para grifes consagradas e, em tempos de “luxo silencioso”, ela traz um retorno a escolhas ousadas e até aos logos e monogramas. Se depender do hype atual, ela será assunto na moda por um bom tempo.

Veja outros looks da artista, antigos e recentes, na galeria abaixo: