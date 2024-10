Doença de Pe Lanza adia show de despedida do Restart no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A banda Restart precisou adiar o show de despedida que faria no próximo sábado (19) na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, devido ao estado de saúde do cantor Pe Lanza. A apresentação agora está marcada para acontecer no dia 2 de novembro no mesmo local.

Segundo comunicado da assessoria de imprensa do Restart, o vocalista foi internado na última segunda-feira (7), em São Paulo, após receber o diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e H1N1.

Ele já está em casa e apresenta melhora progressiva, mas por orientação médica ainda não tem autorização para fazer shows e deve manter repouso.

“A banda pede boas vibrações e compreensão dos fãs neste momento e agradece todas as mensagens positivas enviadas ao músico. O show agendado para o dia 26 de outubro, no Espaço Unimed, em São Paulo, está mantido”, reforça o comunicado.

Os ingressos já adquiridos tanto para o show quanto para as experiências seguem válidos para a nova data. Em caso de dúvidas é preciso entrar em contato com a Ticket360 pelo e-mail [email protected].

