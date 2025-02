DOGE: o acesso sem controle aos dados sigilosos dos Estados Unidos

O maior vazamento de dados governamentais dos Estados Unidos veio à tona. O programa DOGE, criado pelo Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk, acessou informações sensíveis de milhões de cidadãos. Estados preparam ações judiciais, e sindicatos acusam o governo de permitir o acesso ilegal.

Especialistas alertam para riscos à privacidade e à segurança nacional. Enquanto tribunais analisam os processos, Musk defende que a iniciativa tornaria o governo mais eficiente. Até que ponto essa eficiência justifica a invasão de dados?

Segundo o TechCrunch, o programa DOGE, de Elon Musk, se mantém em silêncio, enquanto investigações da imprensa expõem falhas graves de segurança. Relatos apontam que funcionários do grupo usaram e-mails pessoais para acessar reuniões governamentais e conectaram servidores não autorizados às redes federais, em clara violação das leis de privacidade.

A extensão do acesso e a ausência de supervisão levantam preocupações sobre segurança e transparência. Especialistas alertam que negligência, espionagem ou simples desconhecimento podem resultar no vazamento de informações sensíveis do governo e de aliados dos EUA.

O controle exercido pelo DOGE sobre bancos de dados federais reacende o debate: como um grupo privado obteve tanto poder sem fiscalização adequada?

Como o grupo de Musk obteve acesso a dados sigilosos do governo dos EUA

O avanço do programa DOGE sobre departamentos federais e bases de dados sigilosas pegou autoridades e legisladores de surpresa. Especialistas em cibersegurança também alertam para os riscos desse acesso irrestrito, enquanto o governo Trump ainda evita esclarecer a extensão do controle concedido ao grupo de Musk.

Investigações apontam falhas graves, incluindo uso de e-mails pessoais para acessar redes federais (Imagem: bella1105/Shutterstock)

As credenciais de segurança dos membros do DOGE seguem sem transparência. Trump assinou uma ordem executiva que eliminou a checagem rigorosa antes da concessão de autorizações “top secret”, aumentando os temores sobre a proteção de dados sensíveis. Na USAID, funcionários tentaram impedir o acesso do DOGE a informações sigilosas, mas foram afastados.

Parlamentares do Comitê de Inteligência do Senado exigem respostas. Até agora, o governo não explicou quem foi contratado, sob quais regras o DOGE opera ou como seus membros são avaliados antes de acessarem dados confidenciais de milhões de americanos. A falta de fiscalização reforça as preocupações com a segurança nacional.

Ameaça oculta do DOGE à segurança dos dados do governo dos EUA

A concessão de acesso irrestrito ao DOGE levanta sérias preocupações sobre segurança e privacidade. Um grupo de indivíduos privados, sem mandato público e com credenciais questionáveis, agora controla informações sensíveis do governo dos EUA. Especialistas alertam que essa falta de supervisão pode comprometer dados críticos e abrir brechas para ciberataques.

Estados preparam ações judiciais para impedir que o DOGE continue acessando sistemas federais sensíveis (Imagem: Koshiro K/Shutterstock)

O histórico recente comprova os riscos. Em 2024, grandes vazamentos de dados ocorreram porque funcionários acessaram sistemas governamentais por meio de dispositivos pessoais comprometidos. Se as credenciais do DOGE forem comprometidas ou informações forem armazenadas sem as proteções adequadas, as consequências podem incluir roubo, exposição e perda irreversível de dados sigilosos.

Além disso, os impactos vão além das fronteiras dos EUA. Aliados podem reconsiderar o compartilhamento de inteligência caso percebam que informações estratégicas correm risco de vazamento. Enquanto isso, a falta de transparência nas operações do DOGE já levou a investigações no Congresso e ações judiciais de estados preocupados com a segurança de seus cidadãos.

