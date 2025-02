Dois adolescentes morrem em operação da PM em São Gonçalo dos Campos

Dois adolescentes de 17 anos morreram durante uma operação da Polícia Militar na sexta-feira (7), em São Gonçalo dos Campos, município a cerca de 20 km de Feira de Santana. O caso foi registrado na Delegacia Territorial da cidade.

Conforme publicação do G1, as vítimas foram identificadas como Thiago Henrique de Brito Rodrigues e Luan Vitor Ivo de Jesus.

Segundo a PM, a equipe realizava a Operação Intensificação Tática quando recebeu informações sobre a presença de homens armados traficando drogas na Rua Vigário Galdino Matadouro, no bairro José Sarney.

Ainda conforme a corporação, os agentes foram recebidos a tiros ao chegarem ao local, iniciando um confronto armado. Os dois adolescentes foram baleados e socorridos para o Hospital Municipal de São Gonçalo dos Campos, mas não resistiram aos ferimentos. Outros suspeitos fugiram para uma área de mata e ainda não foram localizados.

Durante a operação, a polícia apreendeu:

Uma pistola com carregador e seis munições intactas; Um revólver com seis munições (duas deflagradas, duas picotadas e duas intactas); 122 pinos de cocaína e uma pedra grande da mesma substância; Duas balanças de precisão; R$ 20 em espécie e um cartão de crédito; Materiais utilizados para o empacotamento de drogas. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de São Gonçalo dos Campos, que segue com a investigação do caso.