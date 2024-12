Dois adolescentes são mortos a tiros próximos às próprias casas em Feira de Santana

Na tarde deste domingo (22), dois adolescentes foram assassinados em Feira de Santana, em diferentes bairros. Os crimes guardam uma coincidência, as vítimas morreram próximas às suas casas.

O primeiro caso vitimou o adolescente Adriano Azevedo Oliveira, de 14 anos. Ele foi morto a tiros na Rua Alcina Nery Pereira, no Condomínio Bela Vista I, no bairro Tomba. A vítima sofreu diversos ferimentos, incluindo na cabeça e nas costas.

Segundo apuração do Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o crime aconteceu por volta das 14h20. Adriano, que havia se mudado do condomínio para outro bairro, retornou a morar no local onde acabou assassinado.

A delegada Fernanda Gabriela da Cruz presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O outro adolescente também foi morto a tiros na parte externa da própria residência, localizada na Rua Senegal, no bairro Ponto Central.

A vítima foi identificada como Cauã Lima Alves dos Santos, de 16 anos. Segundo relatos, os atiradores perseguiram Cauã, atirando contra ele. Ao invadir a residência, ouviram a avó do adolescente clamar para que parassem, pois haviam três crianças no local. Apesar de recuarem, Cauã já estava baleado no tórax e não resistiu.