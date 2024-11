Dois feridos em tiroteio no Aeroporto de Guarulhos seguem internados

São Paulo – Duas das três pessoas feridas durante o tiroteio no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde dessa sexta-feira (8/11), continuam internadas no Hospital Geral de Guarulhos, na região metropolitana da capital. A informação foi confirmada ao Metrópoles pela Secretaria da Segurança Pública. O estado de saúde dos dois homens, de 39 e 41 anos, não foi divulgado.

Uma mulher de 28 anos que também foi atingida recebeu atendimento médico e foi liberada ainda nessa sexta. Ela já prestou depoimento à Polícia. As três vítimas foram baleadas na área de desembarque do Terminal 2, onde criminosos usaram fuzis para executar o empresário Vinícius Gritzbach, de 38 anos. Ele foi atingido e não sobreviveu.

Rivalidade com PCC e delação premiada

Gritzbach era um rival do Primeiro Comando da Capital (PCC) e já tinha sido alvo de uma suposta tentativa de atentado no Natal de 2023. O empresário era suspeito de mandar matar dois integrantes da facção, Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e Antônio Corona Neto, o Sem Sangue. Ele chegou a ficar preso, mas ganhou liberdade condicional em junho de 2023 e passou a usar tornozeleira eletrônica.

Como mostrou o Metrópoles, Gritzbach fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), homologado pela Justiça neste ano. Em seu relato, ele fala sobre lavagem de dinheiro para personagens como Cara Preta e Claudio Marcos de Almeida, o Django. Eles foram sócios da empresa de ônibus UpBus, que opera linhas na zona leste da capital e está sob intervenção da Prefeitura paulistana após ter sido alvo de operação por suposta ligação com o PCC.

Nessa sexta, ele voltava de uma viagem com a namorada quando foi surpreendido pela emboscada no aeroporto. A execução foi filmada pelas câmeras de segurança do local.

Pânico em Guarulhos

As imagens mostram o momento em que um carro para na área de desembarque, dois homens encapuzados descem do veículo, vestindo coletes à prova de balas e portando fuzis. Assim que o empresário se aproxima, os assassinos começam a atirar. São 29 disparos, segundo fontes ouvidas pelo Metrópoles. Pelo menos um deles atingiu o rosto de Gritzbach. O tiroteio provocou pânico e correria entre os passageiros e frequentadores do aeroporto.

Veja o vídeo com o momento em que o empresário é atingido à queima roupa:

Os atiradores entram no carro e fogem do local. Pouco depois, o veículo utilizado no crime foi localizado pela Polícia Militar.