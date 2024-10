Dois homens armados assaltam e levam moto de morador em Dom Basílio

Um morador da comunidade de Papagaio, teve a sua motocicleta roubada por dois homens armados na manhã desta quarta-feira (09). O caso ocorreu em uma estrada vicinal próximo à comunidade de Salobo, no município de Dom Basílio.

Em entrevista ao portal Achei sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o motociclista Leandro de Lima relatou estava indo para roça quando foi pego em uma emboscada:

“Cortaram o arame da roça do meu pai e ficaram escondidos atrás do mato. Quando me aproximei, eles me abordaram com arma em punho. Eu não tive como fazer nada. Me revistaram pra ver se eu tinha celular e dinheiro, mas como não tava com nada levaram a moto e o capacete”, afirmou.

Os indivíduos usavam máscara no momento do crime. A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Dom Basílio. A moto roubada é uma CG Titan, ano 1999, com placa JLR-5897, de Brumado, adquirida na época por R$ 4 mil.

Diante da onda de assaltos, os moradores cobram a presença ostensiva da polícia na zona rural da cidade.