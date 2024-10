Dois homens morrem afogados na praia de Guarajuba; outra vítima é socorrida

Na segunda-feira (14), dois homens, identificados como Sidnei Sardinha de Resende, de 55 anos, e Wallace Joseph Mark, de 53, morreram afogados na praia de Guarajuba, no distrito de Monte Gordo, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

As vítimas foram conduzidos para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas não resistiram. Outra pessoa que se afogou no mesmo local foi socorrida pelo Grupamento Aéreo (Graer), de acordo com informações da Polícia Militar.