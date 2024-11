Dois homens morrem e um é baleado durante briga em festa de comunidade cigana no Sudoeste baiano

Dois homens foram mortos a tiros e um ficou baleado durante uma festa de uma comunidade cigana em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, o fato ocorreu no povoado Pau de Colher, zona rural do município, na noite da última terça-feira (19).

As vítimas que foram a óbito foram identificadas como Joel Silva Lima e Bruno Silva Lima. Um terceiro, Estevão Lima, foi baleado e socorrido para o Hospital de Base. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda segundo informações, houve uma confusão, e um homem sacou uma arma e atirou contra as vítimas. Depois, fugiu a bordo de uma motocicleta. Até o início da manhã desta quinta-feira (21) não havia informações sobre a prisão do atirador, que já foi identificado pela polícia.

Conforme a TV Sudoeste, depois de ter fugido da festa, ela ainda teria passado na casa onde morava e fugido com outra pessoa em uma motocicleta. O acusado já tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo.