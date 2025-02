Dois homens morrem em confronto com a PM em Cabuçu, no município de Saubara

Dois homens ainda não identificados morreram durante uma intervenção policial na localidade de Riacho Doce, em Cabuçu, no município de Saubara, na manhã de domingo (9). De acordo com informações da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), a ocorrência aconteceu por volta das 10h, durante rondas na região.

Segundo a PM, os agentes avistaram três homens armados, que, ao perceberem a presença das guarnições, dispararam contra os policiais, resultando em uma troca de tiros. Durante o confronto, dois suspeitos se abrigaram em uma residência, enquanto o terceiro fugiu por uma área de vegetação.

Ainda conforme a corporação, os policiais cercaram o perímetro e deram voz de abordagem, mas os homens teriam resistido e efetuado novos disparos, o que levou a um novo revide. Após o fim do confronto, os agentes localizaram dois suspeitos caídos, além de um revólver calibre .38, uma metralhadora caseira 9mm e uma bolsa contendo entorpecentes.

A ocorrência foi registrada e o material apreendido será encaminhado para as autoridades competentes.

As informações são do Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias.