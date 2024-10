Dois homens morrem em confronto com a polícia após cometerem homicídio em Feira de Santana

Na tarde deste sábado (12), Jorge Luiz da Câmara Daltro, de 27 anos, foi assassinado a tiros na Rua do Pouso, no conjunto George Américo, em Feira de Santana. De acordo com informações do site Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a vítima chegou a ser socorrida para a Policlínica do George Américo, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o homicídio, dois homens envolvidos no crime fugiram em um veículo modelo Voyage, de cor prata, com restrição de furto e roubo. Durante a fuga, os suspeitos trocaram tiros com policiais militares e acabaram mortos no confronto.

Com os suspeitos, a polícia encontrou uma pistola calibre .40 e um revólver calibre 38. O caso segue sob investigação.