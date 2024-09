Dois homens são baleados em São Vicente após confusão por música alta

Reprodução/TV Tribuna

1 de 1 Imagem colorida mostra atendimento a dois homens baleados após briga por música alta no litoral paulista – Metrópoles – Foto: Reprodução/TV TribunaSão Paulo — Dois homens ficaram feridos na madrugada desta sexta-feira (27/9) depois de serem baleados em São Vicente, no litoral de São Paulo. Eles teriam sido alvejados por um vizinho após uma discussão causada pelo som alto no apartamento das vítimas.

De acordo com a TV Tribuna, testemunhas disseram que os homens estavam ouvindo música alta e perturbando os moradores da Rua Gustavo Cordeiro Galvão Filho, no bairro Gleba 2, por volta das 4 horas da manhã.

A Polícia Militar (PM) foi chamada ao local e resolveu a situação. Porém, a corporação voltou a ser acionada às 6h30 para atender a dupla que acabara de ser baleada por um vizinho.

De acordo com a Prefeitura de São Vicente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e as duas vítimas foram levadas ao Hospital do Vicentino. Um dos homens levou três tiros, enquanto o outro foi baleado uma vez no peito.

Já o autor dos disparos ainda não foi localizado.

A Corregedoria da Polícia Militar também foi acionada para investigar o caso porque moradores da região disseram que o atirador seria um agente da PM.

