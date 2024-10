Dois homens são detidos pela PM com drogas e munições no IAPI

Policiais militares da 37ª CIPM realizaram, na tarde de segunda-feira (28), a prisão de dois suspeitos com drogas e munições, após uma tentativa de fuga na localidade do Brongo, bairro do IAPI, em Salvador.

A ação faz parte de uma intensificação do policiamento tático em áreas de maior incidência de crimes. Enquanto patrulhavam a Rua Antônio Balbino, os policiais notaram a presença de dois indivíduos que, ao perceberem a presença da equipe policial, tentaram fugir.

Ao adentrarem a Rua Dalmiro São Pedro, os policiais foram recebidos a tiros por outros indivíduos que já estavam na localidade. Houve revide por parte dos agentes de segurança, enquanto os suspeitos tentaram escapar em direções diversas.