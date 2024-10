Dois homens são detidos pela PM com revólveres e uma espingarda em Pilão Arcado

Polícias da 25ª CIPM detiveram dois suspeitos com três armas, na localidade da zona rural conhecida como Riachinho, na cidade de Pilão Arcado, duarnte a madrugada deste sábado (26). Segundo a PM, com a dupla foram encontrados um revólver cal. 38 com numeração raspada, um revólver calibre 32 com numeração raspada e uma espingarda calibre 16.

De acordo com a PM, guarnições realizavam policiamento ostensivo na região, quando foram acionados para averiguar denúncia de roubo, na localidade conhecida como Riachinho, ao chegar visualizaram dois suspeitos, que ao perceberem a presença da equipe atiraram e houve o revide.