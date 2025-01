Dois homens são mortos a tiros em Santo Antônio de Jesus

Na noite de sexta-feira (25), dois homens foram mortos a tiros em Santo Antônio de Jesus, município localizado no Recôncavo da Bahia. As vítimas foram identificadas como Gilson dos Santos Correia, de 28 anos, e Caique Emanuel Lima Silva, de 32 anos. O crime aconteceu em um bar no bairro Cajueiro, região central da cidade, em frente à Policlínica Regional de Santo Antônio de Jesus.

De acordo com informações do Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, quatro homens chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. Caique tentou fugir, mas acabou sendo atingido pelos tiros. Gilson, que estava no local, também foi morto.

A polícia foi acionada e está investigando o caso, mas ainda não há informações sobre os suspeitos ou sobre o motivo do crime.