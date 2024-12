Dois homens são presos após troca de tiros com a PM em Feira de Santana

Na noite deste sábado (14), dois homens foram presos após trocarem tiros com policiais militares da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) no distrito de Humildes, em Feira de Santana. A ação ocorreu durante o reforço no policiamento da região, intensificado após a morte de um integrante de uma organização criminosa.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 18h40, uma guarnição avistou dois suspeitos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os homens fugiram em direção a uma área de matagal. Durante a perseguição, houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido.

Um dos homens decidiu se render e descartou a arma de fogo que portava. Enquanto isso, a guarnição solicitou reforço para realizar buscas na área. O segundo suspeito foi localizado com uma quantidade de drogas e confessou possuir mais entorpecentes em uma residência próxima.

Na casa indicada, os policiais encontraram 600 pinos de cocaína e 420 pedras de crack. Todo o material apreendido foi apresentado na Central de Flagrantes, no bairro Sobradinho.