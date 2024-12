Dois homicídios em menos de 5 horas marcam uma noite de terror em Porto Seguro

Pelo menos dois homicídios foram registrados em menos de 5 horas na cidade de Porto Seguro, no Extremo Sul baiano. O primeiro caso, registrado por volta das 18h20 de domingo (22), envolveu José Duegles Ramos Bahia, de 23 anos, baleado no bairro Casas Novas. Por volta das 22h50, outro crime chocou a cidade. Tiago Viana Rapina, de 35 anos, foi morto a tiros em uma praça no distrito de Pindorama. Até o momento, ninguém foi preso.

Testemunhas do bairro Casas Novas relataram ao Radar News, parceiro do Bahia Notícias, que ouviram cerca de três disparos no primeiro caso. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos.

Já por volta das 22h50, outro crime chocou a cidade. Tiago Viana Rapina, de 35 anos, foi morto a tiros em uma praça no distrito de Pindorama. Segundo a polícia, o corpo da vítima apresentava diversas perfurações por arma de fogo, principalmente na cabeça e no corpo.

Em ambos os casos, a polícia informou que os criminosos estavam em um carro e fugiram após os crimes. A motivação dos homicídios ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil. A Polícia Militar realizou rondas em busca dos autores dos disparos, mas até o momento ninguém foi preso.

Os dois homicídios ocorridos em Porto Seguro no último fim de semana reforçam a necessidade de ações mais efetivas para combater a violência na cidade. A polícia está intensificando as rondas e investigações para identificar e prender os responsáveis pelos crimes.