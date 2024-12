Dois idosos morrem em grave acidente entre carro e motocicleta na BA-026

Um acidente foi registrado na BA-026, estrada que interliga a BR-116 aos municípios de Nova Itarana, Planaltino e Maracás, no Vale do Jiquiriçá, neste sábado (28).

Segundo informações do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, um carro e uma moto colidiram na altura do KM 157, entre Nova Itarana e Planaltino.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a moto teria invadido a pista contrária ao sair do distrito de Barro, batendo de frente com o carro.

Com o impacto da colisão, os ocupantes da moto, dois idosos: Gilberto Costa dos Santos, 65, e Antonio de Jesus, 94 anos, sofreram lesões e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde faleceram à noite, depois de terem dado entrada na unidade hospitalar. O condutor do carro, Clebson Félix da Silva não sofreu lesões. Os veículos envolvidos foram removidos por um guincho acionado pela PRE, que apura o caso.