Dois jovens morrem a tiros após ataque em bar no Extremo Sul baiano

Dois jovens foram mortos a tiros em Itapebi, na Costa do Descobrimento, no final da tarde deste domingo (2). As vítimas foram identificadas como Matheus da Silva e Guilherme Souza de Oliveira, ambos de 24 anos. O fato ocorreu em um bar situado no bairro Novo.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, um dos jovens foi a óbito no local, e o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um terceiro alvo, de 27 anos, também foi baleado, mas conseguiu sobreviver. Ele foi levado para um hospital da região. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

A suspeita é que o caso esteja relacionado com vingança. No entanto, a autoria e a motivação do duplo homicídio ainda são desconhecidas.