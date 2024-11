Dois jovens são presos após arrombarem galpão em Caetité

Dois jovens foram presos após arrombarem um galpão na cidade de Caetité, no interior da Bahia. A ocorrência foi registrada na noite do último sábado (16), no bairro Nossa Senhora da Paz.

Segundo informações do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada e informada sobre um galpão sendo arrombado.