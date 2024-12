Dois morrem em colisão entre veículos no Sudoeste baiano

Um homem e uma mulher morreram vítimas de um acidente ocorrido na noite desta terça-feira (24) em Vitória da Conquista, no Sudoeste.

Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, a colisão envolveu dois veículos e ocorreu por volta das 19h20, na altura do km 956, próximo à rótula que dá acesso à BA-263, que leva a cidades como Belo Campo e Tremedal. A identidade das vítimas ainda não foi informada. As causas do acidente também não foram detalhadas.

Ainda segundo informações, os corpos foram encaminhados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para passar por perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista.