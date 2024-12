Dois passageiros de acidente com ônibus na BR-116 são sepultados em cidade do Sudoeste baiano

Duas das vítimas do acidente que deixou 41 mortos em um trecho da BR-116 foram enterradas nesta quarta-feira (25) no cemitério municipal de Barra do Choça, no Sudoeste baiano. Moradores se despediram com emoção de Robson dos Santos, de 43 anos; e Josemar do Carmo Ribeiro, de 47.

Segundo a TV Sudoeste, Robson dos Santos trabalhava há um ano em São Paulo, no setor da construção civil. Ele iria passar o Natal com a família e ver a mãe, que está com problemas de saúde. Uma irmã dele, Elisangela dos Santos, contou que Robson chegou a se comunicar com a família durante a viagem.

Já Josemar, que tinha completado 47 anos no dia 15 de dezembro, tinha a expectativa de chegar à Bahia para celebrar ainda o aniversário e o Natal junto da família. Ele morava há seis meses em São Paulo. O acidente ocorreu na madrugada do último sábado (21) na BR-116, próximo a Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

As vítimas estavam em um ônibus da empresa Emtram que havia saído de São Paulo (SP) com parada final em Elísio Medrado, no Vale do Jiquiriçá.

Uma das possíveis causas é que uma pedra de granito tenha se desprendido de uma carreta e atingido o ônibus. Um carro que seguia atrás da carreta também foi atingido no acidente.