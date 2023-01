Dois suspeitos por matar enfermeiro durante assalto em Conquista são presos

Dois suspeitos de participar do assalto e morte de um enfermeiro no último dia 16, em Vitória da Conquista, sudoeste baiano, foram presos nesta quarta-feira (25), na cidade de Poções, informou a Polícia Civil.

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Sudoeste faziam rondas na região quando encontraram dois homens em uma moto que tinha as mesmas características da que foi usada no assalto que terminou com a morte de André Chagas Leite, de 26 anos, no bairro Felícia, em Conquista.

Os PMs seguiram a moto e conseguiram abordar a dupla. Com os dois, foi encontrado um revólver calibre 38. Os dois foram detidos e confessaram participação na morte do enfermeiro.

Os suspeitos, a moto e a arma de fogo foram encaminhados para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), em Vitória da Conquista, onde a ocorrência foi registrada.

“A atuação proativa dos policiais da Rondesp Sudoeste foi fundamental para apresentar à justiça os dois acusados de um crime de grande comoção em Vitória da Conquista”, destacou o major Ulisses Moreira, comandante da unidade.

Crime

André Chagas Leite, de 26 anos, foi morto a tiros na noite do último dia 16. Policiais da 77ª CIPM foram acionados e ao chegarem ao local, já encontraram André sem vida. Os policiais isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica.

Desde o princípio, com ajuda de câmeras de segurança, a principal linha de investigação era latrocínio.