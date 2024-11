Dois traficantes do BDM morrem em confronto com a PM no bairro do Arenoso, em Salvador

Dois homens apontados como integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) foram mortos a tiros durante confronto com a Polícia Militar no bairro do Arenoso, em Salvador, nesta quarta-feira (6).

Segundo as informações, os criminosos eram conhecidos como “Macumba” e “Suave” e estariam envolvidos diretamente com tráfico de drogas e suspeitos de homicídios.