Dois veículos com registro de roubo são recuperados pela PRF

Ambos os veículos possuíam sinal de adulteração em seus elementos identificadores.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou nesta segunda-feira (29), dois veículos com registro de roubo, abordados na BR 101, em trecho do município de Eunápolis.

Às 9h30, a caminhonete Strada foi abordada, durante uma fiscalização em frente ao posto da PRF (Km 720 da BR 101). Ao realizar a verificação veicular, a equipe constatou indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo, identificando a ocorrência de furto, registrada em julho/2021, na cidade de Contagem (MG). O condutor ainda declarou que teria pago R$83 mil, através de uma negociação feita na cidade de Itabela (BA).

Já por volta das 18h30, no decorrer de uma fiscalização na altura do Km 712, foi dada a ordem de parada ao veículo VW/Polo que estava com o farol apagado. Após a verificação, os policiais confirmaram a adulteração de seus sinais identificadores, com registro de roubo no ano de 2019, no Rio de Janeiro.

O condutor alegou ter adquirido o carro de um vendedor não identificado, através de um site de vendas.

Diante dos fatos, condutores e seus veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e poderão responder pelo crime de Receptação e Adulteração de Sinal Identificador.