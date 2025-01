Após chegar a subir mais de 1% no início do dia, o dólar perdeu força e fechou em baixa nesta quinta-feira, pela nona sessão consecutiva, em um dia positivo para os ativos brasileiros em geral após a decisão sobre juros do Banco Central na véspera.

O recuo da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior também justificou a perda de força das cotações no Brasil ao longo da sessão.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,26%, aos 5,8532 reais, a menor cotação desde 26 de novembro do ano passado, quando encerrou em 5,8096 reais. Apesar do movimento contido em algumas sessões, desde 17 de janeiro o dólar não fecha um dia em alta.

Em janeiro a divisa acumula queda de 5,27%.

Às 17h06 na B3 o dólar para fevereiro — atualmente o mais líquido — cedia 0,03%, aos 5,8540 reais.

O post Dólar à vista fecha em baixa pela nona sessão consecutiva, a R$5,85 na venda apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.