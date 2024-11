Dólar abre em alta após vitória de Trump nos EUA; bitcoin bate recorde

O dólar à vista abriu a sessão desta quarta-feira (6/11) em alta no Brasil. Após sete minutos do começo do pregão, a moeda norte-americana chegou a ser cotada a R$ 5,855, com variação. Na máxima do dia, a moeda bateu os R$ 5,861.

Por volta das 9h10, o dólar oscilou para baixo e para cima. Às 9h16, o valor da moeda estava em R$ 5,841, com alta de 1,65%.

Às 9h27, o dólar registrou alta de 1,56%, sendo cotado a R$ 5,835.

A guinada da moeda ocorre após o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos (EUA), que elegeram o candidato republicano, Donald Trump, segundo projeções.

Nesta quinta-feira (7/11), um dia após o pleito norte-americano, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), anunciará, às 15h (horário de Brasília), a taxa de juros do país. Na terra do “Tio Sam”, a expectativa do mercado financeiro é de um novo corte de juros.

Bitcoin bate recorde

O bitcoin atingiu o maior patamar da história nesta manhã pós-resultado das eleições dos EUA. A criptomoeda foi negociada próximo dos US$ 74 mil. Por volta das 8h, o bitcoin registrou alta de 6,50%, sendo vendido a US$ 73.863.

No Brasil, a guinada foi de 11,89%, sendo comercializada a R$ 446 mil.