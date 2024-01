Dólar abre em alta e mercado com expectativa em torno da ata FED e dados do payroll

De início, temos a projeção para a inflação de 2024, que voltou a cair nesta semana, enquanto a estimativa para o PIB do ano se manteve no mesmo patamar, segundo dados divulgados nesta terça-feira (2) pelo Relatório Focus do Banco Central. A media das projeções para o dólar em 2024 se manteve em R$ 5,00. O dólar à vista abriu o dia sendo cotado a R$ 4,9265, em alta de 0,22%, a projeção por ser uma semana mais calma do mercado, se mantém estável.Já o Ouro está propenso a encontrar apoio em US$ 2.049,85 e resistência em US$ 2.098,20.

Nessa semana, os EUA aguardam importantes divulgações do mercado de trabalho. Hoje teremos o relatório JOLTs. Amanhã, quinta-feira, teremos a pesquisa ADP de empregos privados. Os dados do payroll (folha de pagamento) ficam para sexta-feira. Os números indicam a temperatura da economia no país e são monitorados de perto pelo (Fed).

Por aqui, a expectativa é para a divulgação, pelo Banco Central, dos números sobre as transações correntes de Novembro e de investimento estrangeiro. Amanhã, quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trará os dados de inflação ao produtor também de Novembro.

Sobre Sandro Francioli

Sandro Francioli é Gestor de Negócios da Ourominas, considerada uma das maiores empresas de ouro e câmbio do país.

É formado em economia com ênfase em Gestão financeira e também Gestor de negócios e carteira B2C. Possui vasta experiência no mercado financeiro e câmbio e atua há mais de 12 anos na área.

Sobre a Ourominas

A Ourominas (OM) possui anos de história e atuação. Ao longo desse período construiu uma sólida reputação, se consolidando como uma bem-sucedida instituição do mercado e referência no Brasil em serviços financeiros.

Atualmente a OM possui um portfólio diversificado de soluções financeiras no mercado de ouro ativo financeiro para exportação, investimento e consumo industrial, da qual é certificada na Americas Gold Manufacturers Association (AMAGOLD). E no mercado de câmbio de moedas estrangeiras para turismo e negócios internacionais, integra a Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM).

Em 2021, a OM foi a primeira Instituição Financeira da América Latina a possuir as certificações ISO 9001, 14001 e 45001, e em 2022, a OM foi a primeira Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) da América Latina a possuir a certificação Great Place to Work (GPTW).

Com uma estrutura completa de consultores especializados, oferece atendimento dedicado a diversos perfis de empresa ou pessoa física, moldando os produtos às necessidades dos clientes com qualidade, agilidade e baixos custos operacionais.