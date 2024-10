Dólar fecha em leve baixa após declarações de diretor do Banco Central

O dólar fechou em queda de 0,08%, a R$ 5,69, nesta quarta-feira (23/10). Os investidores repercutiram as declarações duras do diretor do Banco Central (BC), Paulo Picchetti. Em evento em Washington, nos Estados Unidos, ele afirmou que a inflação vinha em processo de desaceleração, mas tem estabilizado em patamar acima da meta, deixando as preocupações fiscais no radar.

“Estamos em um período que eu caracterizaria como transição de regime, e neste período é muito, muito difícil avaliar exatamente onde você está chegando. Nessas situações, a volatilidade e a incerteza estão obviamente aumentando, e escolhemos ser completamente dependentes de dados em relação aos nossos próximos passos”, disse.

De acordo com o Boletim Focus, a mediana de expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 4,50% em 2024, no teto do intervalo de tolerância da meta de inflação. A meta é de 3%.

Presente no mesmo evento, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que a inflação implícita está piorando no Brasil, enquanto o prêmio de risco está aumentando, mas afirmou que tem trabalhado para atingir a meta.

“Para nós, a mensagem importante é que precisamos levar a inflação para a meta”, afirmou o presidente do BC. “Esse é nosso foco e essa é nossa missão”, complementou.

Ele também comentou que os ciclos de política monetária são diferentes e que “obviamente baixar os juros é mais fácil do que elevar juros, todo banco central sabe disso”, afirmou.

“A mensagem é que vamos trabalhar para atingir a meta”, acrescentou o presidente do BC. Segundo ele, a “economia surpreendeu, o mercado de trabalho surpreendeu, reconhecemos que o hiato mudou e nossas projeções mudaram”.

O mercado também repercutiu as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante discurso na 16ª Cúpula do Brics em Kazan, na Rússia. O presidente fez um discurso curto, abordou temas frequentes nas suas últimas participações em fóruns internacionais, e voltou a defender a proposta de taxação dos super-ricos.

Lula destacou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, outra prioridade brasileira no G20. “Convido todos a se somarem à iniciativa, que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes”, reforçou.

O presidente cobrou o compromisso de países ricos por ações para combater os efeitos das mudanças climáticas no mundo. “É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos, e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos”, pontuou Lula.

Pressionado pela queda das commodities no mercado internacional, o Ibovespa recuou no início da tarde, e fechou em queda de 0,64%, aos 129.119 pontos.

Lá fora, a corrida presidencial dos Estados Unidos segue no foco. As atenções também se voltaram para os novos dados econômicos do país. Segundo o Livro Bege, que reúne informações sobre a economia, os distritos do Federal Reserve (Fed), demonstraram um pouco mais de otimismo sobre a perspectiva de longo prazo. E, embora as incertezas ainda estivessem elevadas, há um ligeiro aumento do nível de emprego nos EUA.

“Muitos distritos relataram baixa rotatividade de funcionários e as demissões permaneceram limitadas. A demanda por trabalhadores diminuiu um pouco, com as contratações focadas, principalmente, na substituição, e não no aumento (das equipes). A disponibilidade de trabalhadores melhorou, já que muitos empresários relataram que ficou mais fácil encontrar os trabalhadores que precisam”, aponta o Livro Bege.