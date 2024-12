Dólar fecha em queda, a R$ 6,12, contido por leilão histórico do BC

O dólar à vista fechou em queda de 2,32%, a R$ 6,12, nesta quinta-feira (19/12), depois de uma manhã com movimentos estonteantes. Ele chegou a abrir o dia em leve queda, mas, por volta das 10 horas, passou a ser negociado a R$ 6,30, um novo recorde histórico para a cotação da moeda americana em relação ao real.

E a tendência de alta só foi revertida depois que o Banco Central (BC) atuou no mercado à vista de dólares. O BC injetou US$ 8 bilhões, por meio de dois leilões, o que resultou na maior intervenção diária já feita pelo órgão desde 1999, ano que o Brasil adotou o regime de câmbio flutuante.

No fim da manhã, a moeda americana também recuou com a entrevista conjunta do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, e de seu substituto, Gabriel Galípolo, que assumirá o posto em janeiro.

Campos Neto disse que o BC “tem muita reserva” e atuará no mercado de câmbio se necessário. As reservas internacionais do país somam atualmente quase US$ 360 bilhões. Galípolo, por sua vez, afastou a hipótese de o dólar estar sendo alvo de um ataque especulativo por parte do mercado financeiro.

Descendo a ladeira

Com os leilões e as declarações dos líderes do BC, classificadas como positivas por analistas, a partir das 13 horas, a moeda americana começou a descer a ladeira. Ela passou a oscilar no patamar de R$ 6,15. Ao longo da tarde, recuou paulatinamente até chegar aos R$ …..

Em relação aos leilões, o primeiro deles, de US$ 3 bilhões, ocorreu às 9h30 e não conteve a alta do dólar. Pouco depois, às 10h35, uma segunda intervenção injetou US$ 5 bilhões no mercado. Esse foi o maior leilão à vista já feito pelo BC desde 1999.

Injeção de bilhões

Entre sexta-feira (13/12) e terça (17/2), o BC já havia promovido quatro intervenções desse tipo. Foram dois leilões na terça, com a oferta de cerca de US$ 3,3 bilhões, um na segunda-feira (16/12), de US$ 1,623 bilhão, e outro na sexta, de US$ 845 milhões. Ou seja, em cinco dias úteis (de sexta a quinta), o Banco Central leiloou cerca de US$ 13,8 bilhões no mercado à vista de dólares.

Como funcionam os leilões

Os leilões são operações usadas pelo BC para garantir liquidez no mercado de câmbio em momentos de alta da moeda americana. Os dólares são oferecidos diretamente às instituições financeiras, como bancos e corretoras (num total de 13, no jargão os “dealers de câmbio”), que operam no mercado primário. São essas instituições que repassam a divisa para o mercado secundário – ou seja, para os demais participantes.

Foco de instabilidade

Na opinião de analistas, o principal foco de instabilidade da moeda americana é a condução da política fiscal (que trata da relação entre gastos e receitas da administração federal). O pacote de corte de gastos proposto pelo governo, considerado tímido por economistas, ainda tramita no Congresso Nacional.

Por isso, o câmbio pode estar sujeito a variações nos próximos dias, a depender das medidas que forem aprovadas pelos parlamentares. Nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados concluiu a votação em primeiro turno da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do pacote fiscal. O texto-base foi aprovado por 344 votos a favor e 154 contra.

Bolsa de Valores

Nesta quinta-feira (19/12), a Bolsa brasileira reverteu a forte queda registrada na véspera. Até as 17 horas, o Ibovespa, o principal índice da B3, operava em alta de 0,30%, aos 121.122 pontos. Na quarta (18/12), ele havia fechado em expressiva queda de 3,15%, aos 120.772 pontos.