Dólar fecha em R$ 5,79 diante de expectativa em torno de corte de gastos do governo Lula

Em sessão morna e de oscilações contidas, o dólar fechou praticamente estável no mercado doméstico, em mais um dia marcado pela expectativa em torno do pacote de corte de gastos em gestação no governo Lula. Lá fora, a moeda americana teve comportamento misto em relação a divisas emergentes e avançou na comparação com pares, sobretudo após discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, acenando com cautela no corte de juros. Na abertura dos negócios, o dólar superou o nível de R$ 5,80 e tocou máxima de R$ 5,8308 – o que, segundo operadores, teria disparado ordens para realização de lucros e jogado a taxa de câmbio para baixo.

Além disso, os retornos dos Treasuries perderam fôlego, amenizando as pressões sobre moedas de países emergentes. Com mínima a R$ 5,7635, o dólar fechou cotado a R$ 5,7881 (-0,02%). Na semana, a moeda americana subiu 0,91% em relação ao real, que apresentou desempenho superior a de seus pares latino-americanos no período. Em novembro, o dólar tem variação bem modesta em relação ao real (0,12%).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes