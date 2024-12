Dólar voltará ao “patamar natural” com pacote fiscal, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira (18/12) que o preço do dólar voltará ao “patamar natural” após a aprovação do pacote fiscal enviado pela equipe econômica do governo ao Congresso.

“Eu acredito que com a aprovação do conjunto de medidas do governo para redução de despesa e cumprimento do arcabouço fiscal, medidas imediatas de curto e médio prazo, isso [preço do dólar] tende a voltar ao patamar natural”, avaliou o vice-presidente.

A declaração foi dada minutos após a cotação da moeda americana fechar a R$ 6,26, a maior da história. Na terça (17/12), o Câmara dos Deputados aprovou o primeiro texto que trata das medidas de contenção de gastos. Outros dois projetos tramitam na Casa.

Alckmin ainda reforçou que o governo brasileiro “tem compromisso com a responsabilidade fiscal”. “Quem tem reserva do nível de Brasil, R$ 360 bilhões de dólares… O governo brasileiro, governo do presidente Lula tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Então, acredito que com a aprovação das medidas do governo de contenção de gastos, tende a cair a questão do cambio, reduzindo o preço do dólar”, pontuou.

As falas aconteceram após o lançamento do Manifesto Nacional de Mobilização dos Homens Públicos pelo Fim da Violência Contra as Mulheres e Meninas, promovido pela ONU Mulheres. O evento contou com a participação de ministros do governo e parlamentares.