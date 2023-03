“Dom” de Marvvila impressiona público do BBB23: entenda

Quem precisa de relógio quando se tem uma colega de confinamento como Marvvila? Embora os brothers não tenha acesso a relógio na casa mais vigiada do Brasil, a sister é expert em adivinhar o horário correto, apenas com observação.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as vezes em que a cantora foi certeira ao indicar a faixa horária. Mesmo quando não acerta o horário exato, ela dá um chute bem próximo, na mesma dezena.

Nunca erra kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/3Wt7lnxU8T

— bruna (@brunalsaa) March 29, 2023

No programa ao vivo, exibido nessa terça-feira (29/3), Tadeu brincou com a situação, questionando que horas eram. A cantora chutou 23h20. No momento, o relógio do site hora certa marcava 23h18 em Brasília.

