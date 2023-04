Domingo de Páscoa; “chocolate” do Palmeiras

Desde a primeira rodada desse Paulistão já sabíamos que o Palmeiras estaria pelo menos na final. Não é uma questão de palpite, é a lógica de um time que está “azeitado” e disputará todos os títulos este ano.

Aquela derrota para o Água Santa na primeira partida das finais foi só um acidente de percurso. Não que o Água Santa seja um time ruim. Não é, não. Eliminou São Paulo e Bragantino com autoridade.

Mas, neste domingo (9/4), no Allianz Parque, o Palmeiras não deu chance. Foi um “chocolate” em pleno Domingo de Páscoa. Construiu o placar no primeiro tempo e depois se deu ao luxo para puxar o “freio de mão”.

Não é brincadeira, não. O Palmeiras chegou à sua quarta final Paulista nas últimas cinco temporadas, sendo a terceira consecutiva. Essa sequência é a melhor do Verdão no século 21.

É equivalente à Liga de PortugalNo meio da semana, me impressionou muito uma entrevista que Abel Ferreira deu ao Canal 11, de Portugal, e fez uma análise franca e sincera sobre que ele pensa do Paulistão:

“Eu comparo ao nosso Campeonato Português… Para vocês terem uma ideia, o Estado de São Paulo tem 22 milhões de habitantes, enquanto Portugal tem 11 (milhões). No Estadual”, disse o técnico palmeirense.

Confira no vídeo abaixo:

Tiveram que vir aqui os europeus pra falar algumas verdades que aqueles com complexo de vira-latas nunca suportaram: Campeonato Português tem o nível do Campeonato Paulista. pic.twitter.com/qtmdpYjP76

— . (@footSEP) April 8, 2023

Os títulos de Abel no Verdão– Libertadores (2020 e 2021)

– Campeonato Brasileiro (2022)

– Paulistão (2022 e 2023)

– Copa do Brasil (2020)

– Supercopa do Brasil (2023)

– Recopa Sul-Americana (2022).

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!